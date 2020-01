Menino de 5 anos é vítima de bala perdida e é atingido na cabeça no Engenho Novo

Rio - Um menino de cinco anos foi atingido por uma bala perdida, na noite desta segunda-feira, no Morro São João, no Engenho Novo. De acordo com testemunhas, a criança foi atingida na cabeça, por volta das 20h30, quando estava com o pai em uma quadra de esportes do bairro da Zona Norte do Rio.

Inicialmente, o menino foi levado para um hospital particular da região. Depois, ele foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde está em estado grave.

O pai da criança também teria sido atingido, na mão, mas recebeu atendimento médico e foi liberado logo em seguida.

Ainda não há informações de onde partiu o tiro que atingiu pai e filho. Procurada pelo DIA, a Polícia Militar ainda não disse se havia alguma alguma ação na região no momento dos disparos.

QUATRO CRIANÇAS BALEADAS EM 2020

De acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, somente neste ano, quatro crianças (menores de 12 anos) foram vítimas de bala perdida na Região Metropolitana do estado até agora. A média é de um menor por semana.

O caso mais grave aconteceu com Anna Carolina de Souza Neves, de 8 anos. A memina morreu depois que foi atingida na cabeça quando estava no sofá de casa, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no último dia 10.

Ainda segundo o aplicativo, em 2019, 189 pessoas foram vítimas de bala perdida ao longo do ano, 20 delas tinham até 12 anos . Em janeiro, foi apenas um caso.