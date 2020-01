Detran vai emitir segunda via de documentos para vítimas das chuvas no interior do estado

Rio - O Detran do Rio vai realizar a emissão de segunda via de documentos para os desalojados pelas enchentes causadas pelas chuvas que atingiram seis cidades das regiões Norte e Noroeste do estado. As ações ocorrem entre os dias 7 a 9 e 14 a 16 de fevereiro.

Muitas famílias que ficaram desabrigadas perderam os documentos e o Detran vai emitir a segunda via das carteiras de identidade e habilitação. O atendimento ocorrerá de 9h às 16, nas seguintes datas e cidades: Porciúncula (07/02), Bom Jesus de Itabapoana (08/02), Cardoso Moreira (09/02), Natividade (14/02), Itaperuna (15/02) e Laje do Muriaé (16/02).

Ainda não foi divulgado o local exato de atendimento. As ações acontecerão em parceria com os municípios e a emissão de segunda via será gratuita para as pessoas que perderam seus documentos. "Nos solidarizamos com as famílias e vamos atuar nessa frente de apoio do Governo do Estado, oferecendo gratuitamente os serviços do Detran. Queremos devolver a cidadania a essas pessoas que perderam os seus documentos durante as fortes chuvas", reforçou Antonio Carlos dos Santos, presidente do Detran.RJ.

Em parceria com o RioSolidario, que lançou a Campanha SOS Chuva, a sede do departamento também será um posto de coleta de doações. O Detran vai receber até o dia 12 de fevereiro donativos como água mineral e produtos de limpeza e higiene pessoal na Avenida Presidente Vargas, 817, térreo, no Centro do Rio.

Governo do Estado libera recursos para cidades

Em outra frente de atuação, a SES abreiu as portas de nove das suas unidades para receber donativos para as vítimas das chuvas no Norte e Noroeste. Itens como água mineral, alimentos não perecíveis, roupas, material de higiene, roupa de cama, toalhas, colchonetes e material de limpeza podem ser doados em vários pontos da capital e do interior.