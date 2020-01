Vídeo: funcionários relatam novo tremor em prédio no Centro do Rio

Funcionários relatam novo tremor em prédio no Centro do Rio. #ODia pic.twitter.com/fXtJ2oL0xo — Jornal O Dia (@jornalodia) January 28, 2020

Rio - Vídeos enviados aomostram funcionários de empresas do edifício que fica na Rua Visconde de Inhaúma, 37, no Centro do Rio, relatando novos tremores no prédio nesta terça-feira. Nas imagens, um funcionário filma copos d'água e a tela de um computador para mostrar um possível abalo.