Grupo protesta conta privatização e contaminação de água da Cedae

Rio - Um pequeno grupo de manifestantes protestou, na manhã desta terça-feira, em frente ao prédio da Cedae, na Avenida Presidente Vargas, na Cidade Nova, Centro do Rio. Eles criticam o processo de privatização da companhia, além da qualidade da água, que foi contaminada com geosmina.

A manifestação foi organizada por movimentos populares e sindicais, como o Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro (Sintsama-RJ), Central Única do Trabalhador (CUT), Frente Popular Brasil e Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB). Também estiveram no ato funcionários da Cedae e representes de associação de moradores.

Grupo protestou em frente à Cedae contra privatização da empresa e má qualidade da água - Ricardo Cassiano

Durante o ato, líderes criticaram o que eles classificam como "desmonte" da Cedae, a demissão de funcionários, as más condições de trabalho e cortes nos investimentos. Eles também reclamam da gestão do presidente da companhia, Hélio Cabral.

Uma roda de conversa para discutir os problemas enfrentados pela Cedae está prevista para às 18h no Centro de Ação Comunitária (Cedac) na Rua Benjamin Constant, número 108, no bairro da Glória.