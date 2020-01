Rio - O governador Wilson Witzel (PSC) anunciou, nesta quarta-feira, que o programa Segurança Presente chegará a Queimados. De acordo com o governador, a base do projeto no município será inaugurada no dia 10 de fevereiro. Será a segunda cidade da Baixada Fluminense a contar com o programa, que também funciona em Nova Iguaçu.

"O povo de Queimados está sendo beneficiado e vem mais por aí", Witzel disse, em um vídeo ao lado do deputado estadual Max Lemos (MDB), para anunciar o programa; assista!

Atlas da Violência mostrou que

Um levantamento feito pelomostrou que Queimados foi a quinta cidade mais violenta do país em 2019 . O município teve 115,6 mortes violentas a cada 100 mil habitantes ao longo do ano.

Além de Queimados, o Segurança Presente também vai chegar a Jacarepaguá no próximo mês. Segundo o governo do estado, a base do programa no bairro da Zona Oeste do Rio será inaugurada no dia 4.