Irmão de Lucas Paquetá fala pela primeira vez após aparecer em vídeo com fuzil em favela

Através de seu perfil no Instagram, Matheus postou uma passagem bíblica acompanhado de emojis. "Deus não prometeu dias fáceis, mas prometeu que estaria conosco até o fim. Não desanime, apenas confie e entregue o seu caminho ao Senhor, o mais Ele fará", escreveu o meia, que teve sua última passagem por um clube no Tombense, em Minas Gerais.



O vídeo dele na favela armado na festa foi divulgado pelo "Jornal da Record", da TV Record, na noite desta quarta-feira, e foram confirmadas pela Polícia Civil. Especialistas em armas ouvidos pela emissora disseram que Matheus Paquetá aparece portando um fuzil HK, modelo G3, calibre 762, e uma pistola Glock.

Filmado na festa com outros homens igualmente armados, ele não foi preso, mas, ao final do inquérito, deve responder por porte ilegal de armas de uso restrito e por associação ao tráfico de drogas. Os outros homens armados que aparecem no vídeo, segundo a Record, são investigados por tráfico de drogas.

Em uma nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa de Lucas Paquetá, Matheus disse que foi "uma brincadeira de mau gosto". "Não tenho qualquer envolvimento com tráfico de drogas, e meus advogados provarão isso no momento adequado, dentro do inquérito instaurado. Uma brincadeira de mau gosto jamais poderá me conectar a uma atividade ilícita", falou.