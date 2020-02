Prefeitura cria força-tarefa por causa da chuva em Acari

Acari, Zona Norte do Rio foi um dos mais afetados pela forte chuva que caiu, fazendo com que o Rio Acari transbordasse, alagando várias ruas e invadindo diversas casas. Rio - A prefeitura criou uma força-tarefa para a região de após o temporal que atingiu a cidade entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira . O bairro dafoi um dos mais afetados pela forte chuva que caiu, fazendo com que o Rio Acari transbordasse, alagando várias ruas e invadindo diversas casas.

De acordo com a prefeitura, a base de operações da força-tarefa funciona na Escola Municipal Monte Castelo, em Coelho Neto. Ela reúne agentes de vários órgãos, como o Centro de Operações Rio (COR), Comlurb, Defesa Civil, Rio Águas e Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Conservação.

Superintendência da Pavuna e a Região Administrativa da Pavuna vão fazer a colega dos dados junto da população local. Água atingiu residências e estabelecimentos - Reprodução / Internet e avão fazer a colega dos dados junto da população local.

ACUMULADO

De acordo com o sistema Alerta do Rio, a Zona Norte foi a região que mais choveu na última noite, seguida de algumas áreas no entorno do Maciço da Tijuca. A chuva que caiu em Anchieta (113 mm), bairro com estação meteorológica mais perto de Acari, equivale a 90,3% do esperado para todo o mês de janeiro, que é de 125,2 mm.

Veja os locais com o maior acumulado de chuva nas últimas 24h (10h35):

. ANCHIETA: 113,4 mm



. ALTO DA BOA VISTA: 100,6 mm



. MADUREIRA: 96,8 mm



. BANGU: 92,2 mm



. TANQUE: 88,8 mm



. IRAJÁ: 84,2 mm



. PIEDADE: 73,2 mm