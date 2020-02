Forte chuva faz casa da Vila Kennedy e teto do Hospital de Acari desabarem

Rio - A forte chuva que caiu na noite deste domingo causou uma série de transtornos na cidade. Além de alagamentos e bolsões d'água que foram vistos em diversas regiões, uma casa desabou na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, assim como parte do teto do Hospital Municipal Raul Gazolla, em Acari, na Zona Norte.

O temporal também causou problemas no sistema de sinalização da SuperVia. Por isso, na manhã desta segunda-feira, os trens podem ter que aguardar ordem de circulação no trecho entre Deodoro e Central do Brasil. Isso faz com que os intervalos nos ramais Deodoro, Santa Cruz e Japeri estejam irregulares.

Árvore caída na Avenida Afrânio de Melo Franco, no Leblon - Divulgação / COR

"Técnicos da SuperVia trabalham nos reparos para normalizar a situação no menor tempo possível. Os passageiros estão sendo informados por meio do sistema de áudio dos trens e estações", a concessionária avisou.

ZONA NORTE

De acordo com o sistema Alerta do Rio, a Zona Norte foi a região que mais choveu, seguida de algumas áreas no entorno do Maciço da Tijuca. A chuva que caiu em Anchieta (113 mm) equivale a 90,3% do esperado para todo o mês de janeiro, que é de 125,2 mm.



Veja os locais com o maior acumulado de chuva nas últimas 24h (7h35):

. ANCHIETA: 113,4 mm



. ALTO DA BOA VISTA: 100,6 mm



. MADUREIRA: 96,8 mm



. BANGU: 92,2 mm



. TANQUE: 88,8 mm



. IRAJÁ: 84,2 mm



. PIEDADE: 73,2 mm

Também houve rajadas de vento fortes, com a mais intensa registrada no Aeroporto Santos Dumont, com 59,3 km/h, das 23h às 23h59, segundo a RedeMet.

A Defesa Civil Municipal disse que as sirenes de oito comunidades das zonas Norte e Oeste foram acionadas; são elas:

. ANDARAÍ

. ARRELIA (Andaraí)

. JAMELÃO (Andaraí)

. NOVA DIVINÉIA (Grajaú)

. BOREL (Tijuca)

. COMANDANTE LUIZ SOUTO (Praça Seca)

. BARÃO (Praça Seca)

. SÃO MIGUEL ARCANJO (Madureira)

Houve mais de 40 ocorrências de bolsões d'água e alagamentos registrados pela cidade; por volta das 7h30, ainda estavam alagadas:

. LINHA VERMELHA: altura da saída da Linha amarela, sentido Centro

. AVENIDA BRASIL: pista lateral, altura da Fiocruz, sentido Zona Oeste; e altura de Realengo, sentido Centro

. PAVUNA: Rua Mercúrio, altura do n° 939

. SULACAP: Estrada do Catonho, altura do nº 2.450; e Rua Fernando Tavares, altura do nº 419, sentido Taquara

. JACARÉ: Buraco do Lacerda

VILA KENNEDY

A casa que desabou na Vila Kennedy fica na Rua 30, na localidade conhecida como Malvinas. De acordo com as primeiras informações, duas crianças e uma mulher estavam dentro da residência e foram socorridos pelos vizinhos para hospitais da região.

A casa que desabou na Vila kennedy fica na localidade Maldivas - Reprodução / Internet O Corpo de Bombeiros disse que não foi acionado e a Defesa Civil Municipal isolou a área.

HOSPITAL DE ACARI

A força d'água fez com que placas de gesso do teto da entrada do Hospital Raul Gazolla caíssem. Ninguém ficou ferido. A RioSaúde, que administra a unidade, disse que a área foi isolada para o início dos trabalhos das equipes limpeza e manutenção.

Desabamento atingiu a entrada do Hospital de Acari - Reprodução / Internet "A limpeza foi concluída em menos de meia hora . O reparo está sendo providenciado. É importante ressaltar que, em nenhum momento, o hospital deixou de funcionar", a organização social acrescentou.

MAIS CHUVA



O temporal que caiu na cidade deixou o Rio em estágio de atenção. Às 3h20 de hoje, no entanto, a cidade voltou ao estágio de mobilização. A tempestade foi causada por causa de um lento deslocamento de uma frente fria pelo oceano, que atuou com instabilidades em altos níveis.

O tempo continua instável nessa semana, ainda por causa do deslocamento da frente fria pelo oceano. Nesta segunda, há previsão de chuva moderada a qualquer momento do dia, podendo ser mais forte em curtos períodos. O céu ficará encoberto e os ventos serão moderados, ocasionalmente fortes. A temperatura mínima será de 20°C e máxima de 29°C.

Confira a previsão da semana:

. SEGUNDA: Mínima 20ºC Máxima 29ºC (chuva de fraca a moderada)

. TERÇA: Mínima 21ºC Máxima 30ºC (chuva de fraca a moderada)

. QUARTA: Mínima 20ºC Máxima 30ºC (chuva de fraca a moderada)

. QUINTA: Mínima 19ºC Máxima 31ºC (chuva de fraca a moderada)

. SEXTA: Mínima 20ºC Máxima 32ºC (sem chuva)