Menino soterrado em casa que desabou na Vila Kennedy foi resgatado desacordado

Vila Kennedy durante o Dominique e Yuri Oliveira, de 5 e 8 anos respectivamente, foram levados para o Hospital Salgado Filho, no Méier. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a menina já foi liberada e ele está internado com o quadro de saúde estável. Rio - As duas crianças que foram soterradas durante o desabamento de uma casa nadurante o temporal da última noite passam bem., de 5 e 8 anos respectivamente, foram levados para o, no. De acordo com a, a menina já foi liberada e ele está internado com o quadro de saúde estável.

Os dois ficaram debaixo dos escombros da casa deles, que desabou por causa das fortes chuvas que atingiram o Rio entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira. Quando o imóvel veio abaixo, além deles, outras duas irmãs de Dominique e Yuri (uma bebê de seis meses e uma menina de 6 anos), além da mãe, Paola Oliveira, 25, estava no local.

"Dois muros de uma casa que fica atrás da dela caíram em cima da deles e derrubou tudo", conta a manicure Rayane Oliveira, 26, prima da mãe das crianças. "A Paola conseguiu sair dos escombros e gritou por socorro".

De acordo com Rayane, assim como a mãe, a irmã de 6 anos das crianças também conseguiu sair dos escombros por conta própria. A bebê já estava com a mãe sã e salva.

"A Dominique pediu socorro, ai conseguiram puxá-la pelo braço. Já o Yuri estava desmaiado. Depois que ele acordou, já no hospital, estava meio desorientado porque bateu com a cabeça", Rayane acrescenta.

Além das quatro crianças e da mãe, o pai delas também mora na residência que veio abaixo. Na hora do desabamento, no entanto, ele estava trabalhando. A família, agora, calcula os prejuízos para começar do zero.

"Ontem quando eu vi a minha prima, ela estava dopada. Só conseguia falar que o telefone dela estava no destroços", Rayane conta.