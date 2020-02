Traficante envolvido em ataque a PM e a família é morto em confronto com a polícia

Rio - Dois traficantes morreram, nesta terça-feira, ao entrarem em confronto com policiais da 64ª DP (São João de Meriti), na comunidade Jaqueira, no município da Baixada Fluminense. Dentre eles, está Álesson Lopes Bastos, o Guaxinin, gerente da boca de fumo da localidade conhecida como Amendoeira. Outros dois criminosos foram presos.

O outro traficante morto na ação foi Thalles Pacheco Barreto. De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por participar do ataque a tiros contra o PM Jorge Alexandre de Oliveira de Melo e sua família, no dia 10 de dezembro de 2018. O caso aconteceu no bairro Grande Rio, quando oito criminosos foram à casa do policial para expulsá-lo da localidade, com o intuito de instalarem uma boca de fumo. Na ocasião, foram disparados mais de 200 tiros.

Contra Thalles havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. Já Guaxinin possuía diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas.

Galeria de Fotos Material apreendido Divulgação / Polícia Civil Material apreendido Divulgação / Polícia Civil Ação aconteceu na comunidade Jaqueira Divulgação / Polícia Civil

No último dia 29 de janeiro, Lucas Soares de Souza, o Jacaré, que faz parte da quadrilha, já havia sido preso. Ele é investigado pelo homicídio do comerciante Fabio Ferreira de Souza. Na época, o adolescente Y. G. S. S. também foi apreendido.

Ainda segundo a polícia, os traficantes da Jaqueira são conhecidos por publicarem nas redes sociais vídeos ostentando armas.