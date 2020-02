Agenersa multa Cedae em R$ 100 mil por não divulgar relatórios sobre Guandu

Rio - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) foi multada em R$ 100 mil pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa). O motivo foi que a concessionária não divulgou os relatórios que continuam sendo feitos sobre a concentração de geosmina coletada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu desde o dia 27 de janeiro.



Segundo a Agenersa, a Cedae tem até sexta-feira para publicar os relatórios no site e enviar cópias para a agência reguladora, sob o risco de a multa subir para R$ 200 mil se a determinação for descumprida.



"A medida visa a dar transparência às informações sobre a qualidade da água distribuída pela Cedae à população fluminense, que terá direito ainda de conhecer as estratégias de monitoramento que estão sendo utilizadas no sistema de distribuição para aferição dos parâmetros de qualidade da água da ETA Guandu. Todas as informações devem ser claras, de fácil acesso à população e atualizadas diariamente, com o envio de cópia dos relatórios à agência reguladora"”, diz nota da Agenersa.