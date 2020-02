Vigilância Sanitária encontra bactérias em água mineral e suspende venda do produto

Rio - A Vigilância Sanitária Municipal determinou, nesta quarta-feira, a suspensão da distribuição e comercialização do galão de 20 litros da água Ipanema. A medida foi adotada após a entidade encontrar coliformes totais e pseudomonas em análises feitas no produto pelo Laboratório Municipal de Saúde Pública (Lasp). O resultado indica falta adequada de higiene dos galões e a consequente contaminação do produto.

"Essas bactérias são oportunistas e podem causar infecções em pessoas com baixa resistência. Por isso, como medida de prevenção aos riscos à saúde do consumidor, adotamos a interdição cautelar até que todo o processo seja encerrado", explica a médica-veterinária Aline Borges, coordenadora de Alimentos da Vigilância do Rio.

A inspeção na marca foi iniciada na quinta-feira da semana passada, a partir de denúncia recebida pela Central 1746. Os consumidores relataram que galões de 20 litros da marca comprados em um depósito de Botafogo, na Zona Sul Rio, estavam com a água apresentando aspecto amarelado.

Em visita ao local, os agentes apreenderam 15 unidades do produto. A entidade informou que cinco galões foram mantidos no estabelecimento para a contraprova e dez levados para o laboratório, que fica em São Cristóvão, no Complexo Zona Norte da Vigilância.

NOTIFICAÇÃO

Com a suspensão do produto, caso os fiscais da Vigilância encontrem algum deles sendo comercializados irão coletar amostras para novas análises.

A Aqua Glass Indústria e Comércio de Água Mineral Ltda, que fica em Rio Bonito, na Região Metropolitana do estado, e é responsável pela produção e distribuição do produto, será notificada ainda hoje. A partir da notificação, a empresa terá 10 dias para apresentar sua defesa e uma perícia comprovando a qualidade da água.

"O consumidor deve sempre estar atento às condições dos produtos. O galão, por exemplo, é uma embalagem reutilizada com validade de três anos, e por isso precisa passar por um processo de controle de qualidade e higienização, antes do envase da água para a comercialização. É muito importante contarmos com a colaboração da população registrando qualquer suspeita ou constatação de irregularidade na Central 1746", reforça a coordenadora de Alimentos da Vigilância Sanitária do Rio.



CUIDADOS

Diante do caso, a Vigilância Sanitária Municipal aproveita para dar algumas dicas de cuidados para a comercialização desse tipo de produto; são elas:



. O produto deve ser armazenado em local fresco e ventilado. Se a luz solar incidir diretamente sobre o produto, pode causar alteração na coloração, influenciando na qualidade do material de embalagem e podendo facilitar a contaminação por agente externo

. A água não pode ser armazenada perto de produtos como detergentes e outros usados para a higienização domiciliar (os domissanitários) ou em locais que comercializem produtos voláteis, como postos de gasolina

. Nos estabelecimentos comerciais, o produto deve estar exposto ou armazenado sobre prateleiras ou pallets, nunca sobre o piso

. O consumidor deve sempre verificar a rotulagem e o prazo de validade

. Se o consumidor identificar sabor ou odor na água adquirida, deve fazer o registro na Central 1746 e guardar a embalagem com o produto para que a Vigilância possa rastrear o fornecedor e os lotes

A reportagem tenta contato com a Aqua Glass Indústria e Comércio de Água Mineral Ltda.