Sambista é morto a tiros em São João de Meriti

Rio - O sambista Davi Pereira da Silva Pinto, 42 anos, conhecido como Davi Show, foi morto a tiros na Rua Juiz Aderbal de Oliveira, em frente a uma adega, no Centro de São João de Meriti, Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira. De acordo com as primeiras informações, homens armados emparelharam um carro com o da vítima e fizeram vários disparos.

Alguns tiros acertaram a parte traseira do veículo de Davi e um dos disparos atingiu o lado do motorista. O homem, que era comerciante e sambista da Beija-Flor de Nilópolis, morreu na hora. Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o crime. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar a identificar os suspeitos.

Procurada, a Beija-Flor ainda não se pronunciou sobre o crime. Ainda não há informações sobre a data e local de enterro de Davi.

Segunda morte em menos de um mês