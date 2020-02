Doação de tampinhas cresce com alta de consumo de água mineral

A crise de abastecimento de água no Rio trouxe mudanças para o projeto Rodando com Tampinhas, que arrecada tampinhas de plástico e revende o material para a compra de cadeira de rodas. Ele vem registrando aumento de doações de materiais na cor azul, que indica a procedência de garrafinhas de água mineral. Márcia Dabul, coordenadora do projeto, informa que a ocorrência dessas tampinhas passou de 12% para 17% do total arrecadado semanalmente.

Uma das empresas que doam para o projeto é a Qconcursos.com. A iniciativa de coleta foi do funcionário Higor Souza, 26, que sugeriu uma série de medidas para reduzir os impactos ambientais no escritório da companhia.

"Vamos doar 6kg de tampinhas para o projeto até sexta-feira. Com a crise da água, percebemos aumento de tampinhas de água mineral. As de cor branca e azul estão em maior quantidade", diz Higor.

O projeto Rodando com Tampinhas tem pontos de coletas em todas as regiões do Estado do Rio. A relação está disponível no Instagram @rodandocomtampinhas. As tampinhas são vendidas para empresas de reciclagem e o dinheiro arrecadado é revertido para a compra de cadeiras de rodas.

Reclamações continuam

Moradores e comerciantes da cidade seguem criticando a qualidade da água, além do desabastecimento. "Estou perdendo dias de trabalho por conta da falta de água. Paguei a conta ontem e hoje já veio um marcador. Isso que estão fazendo é um crime. O Brasil é riquíssimo em água e estão deixando isso acontecer com a gente", disse Fernando Coelho, 59, dono de um bar em Cascadura, na Zona Norte.

Já Eduardo Caputo, morador de Coelho Neto e funcionário de uma farmácia em Santa Teresa, contou ter ficado dois dias sem água em casa, mas o abastecimento normalizou ontem. No entanto, critica a qualidade: "Aqui na loja não faltou água, mas a qualidade está horrível, só usamos para lavar o chão. Na minha casa, a qualidade também está péssima. Bebi e fiquei enjoado".

Início de aulas mantido

As prefeituras do Rio e de Nova Iguaçu mantiveram o início do ano letivo para hoje. As aulas haviam sido adiadas por conta da crise no abastecimento.