Fábrica de roupas é fechada por lançar resíduos no Rio Guandu

Citycol localizada no Distrito Industrial de Queimados foi fechada na manhã desta quinta-feira. A interdição da empresa aconteceu durante uma fiscalização que a Secretaria estadual do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e o Comando de Polícia Ambiental (CPAm) fazem contra o despejo irregular de esgoto no Rio Guandu, na Baixada Fluminense. Rio - A fábrica da marca de roupaslocalizada nofoi fechada na manhã desta quinta-feira. A interdição da empresa aconteceu durante uma fiscalização que a, oe o

De acordo com a Seas, a fábrica foi autuada pela lei ambiental do estado por lançar resíduos no meio ambiente sem o devido tratamento (Art. 61 da Lei 3467/00). Durante a ação, os agentes lacraram a caixa de energia da empresa, paralisando as atividades da tinturaria, além de tampar a saída de água da estação de tratamento da companhia para o Guandu.

"Foram lavrados um auto de constatação, um auto de medidas cautelares, e uma notificação", a secretaria acrescentou, em nota, informando que a fiscalização continua em outras empresas da região.

A reportagem tenta contato com a Citycol.

Galeria de Fotos Fiscalização acontece desde o início da manhã desta quinta-feira Divulgação / Seas Fiscalização acontece desde o início da manhã desta quinta-feira Divulgação / Seas Fiscalização acontece desde o início da manhã desta quinta-feira Divulgação / Seas Fiscalização acontece desde o início da manhã desta quinta-feira Divulgação / Seas Fiscalização acontece desde o início da manhã desta quinta-feira Divulgação / Seas Fiscalização acontece desde o início da manhã desta quinta-feira Divulgação / Seas Fiscalização acontece desde o início da manhã desta quinta-feira Divulgação / Seas

A OPERAÇÃO

Durante a ação é que feita em Queimados, os agentes estão estão coletando amostras de água na saída das estações de tratamento de resíduos das indústrias da região.

Os técnicos também estão fazendo sobrevoo no polo para rastrear o possível despejo de esgoto industrial sem tratamento no rio. Há também uma fiscalização sendo feita por terra para flagrar e punir a prática irregular.