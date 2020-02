Morto a tiros, Davi Show emplacou samba-enredo da Unidos de Padre Miguel deste ano

Rio - Morto a tiros no Centro de São João Meriti, na Baixada Fluminense, Davi Pereira da Silva, 42 anos, conhecido como Davi Show, fazia parte da ala de compositores da Unidos de Padre Miguel e emplacou o samba-enredo deste ano, quando a escola vai desfilar no sábado de carnaval pela Série A. Segundo informações, homens armados emparelharam um carro com o da vítima e fizeram vários disparos , nesta quarta-feira.

O samba composto pela Unidos de Padre Miguel, que vao contar a história da capoeira através do enredo"Ginga", foi feito em parceria com Samir Trindade, Jr Beija-Flor, Ribeirinho, Guto Biral, Ricardo da G. Braga, Dilson PS Medeiros, Rômulo Presidente. A escola da Zona Oeste usou as redes sociais para lamentar a morte do integrante da ala de compositores.

"Luto na Unidos de Padre Miguel⁣. É com extremo pesar que a Unidos de Padre Miguel lamenta profundamente o falecimento do amigo Davi Show, membro da ala de compositores de nossa escola.⁣ A UPM se despede de Davi Show agradecendo sempre todo seu esforço, amor e dedicação desferidos à nossa agremiação. Nossos sinceros sentimentos, em nome da presidência e da diretoria, à família e amigos", diz o texto, publicado em rede social.

Davi Show era integrante da ala de compositores da Unidos de Padre Miguel e emplacou samba-enredo deste ano, quando a escola vai desfilar na Sapucaí pela Série A - Reprodução Facebook

Davi Show fez várias publicações ano passado defendendo e divulgando um dos sambas que chegou até a final na Beija-Flor de Nilópolis. Entretanto, a música é assinada por Jr Beija-Flor, Thiago Alves e Junior Trindade, não constando ele entre os compositores. O samba 5 acabou perdendo para o composto por Magal Clareou, Diogo Rosa, Julio Assis, Jean Costa, Dario Jr e Thiago Soares.

"Foram tantos dias de luta para finalmente chegar ao dia de glória, nessa quinta. Só Deus sabe do trabalho, empenho, dedicação que nós tivemos para chegar até aqui e é com a força dele que poderemos tentar conquistar nosso objetivo. Esse grupo representa mais que um conjunto de pessoas, é um conjunto de irmãos unidos por um só propósito: fazer um Samba de qualidade dentro do enredo proposto pela nossa Beija Flor. Nos sentimos honrados em poder fazer essa final na Escola do coração", escreveu Davi às vésperas da decisão na escola de Nilópolis.

Muitos amigos usaram as redes sociais para lamentar a morte de David Show, principalmente em sua última postagem pública, em que escreveu que "tudo que vamos levar desta vida é a forma como vivemos cada momento dela".

"Descanse em paz, irmão", escreveu um. "Nossa, sem saber você se despedia de todos. Bom retorno ao lar que os anjos te guie nessa sua jornada. Triste notícia (sic)", comentou uma outra pessoa.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Davi, que também era comerciante. Procurada, a Polícia Civil não deu maiores detalhes sobre a investigação. "Foi instaurado inquérito para apurar as circunstâncias da morte (...) Diligências estão em andamento para esclarecer o caso", limitou-se a dizer, em nota.