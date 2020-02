PM faz operação na Cidade de Deus

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira. Imagens feitas pelo helicóptero do jornal Bom Dia Rio, da TV Globo, mostram criminosos fortemente armados pelas ruas da comunidade. Alguns até atirando na direção da PM.

Nas redes sociais, moradores relataram um intenso tiroteio na comunidade. Segundo a corporação, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) atuam na comunidade com auxílio de blindados para reprimir o tráfico de drogas. Até o momento, não há informações sobre presos, apreensões ou feridos.

Com o avanço das equipes da PM pelas ruas da comunidade, os criminosos se dividiram e alguns seguiram em direção a um conjunto habitacional. Outros fugiram para uma área de mata da comunidade.

Policiais do #18BPM estão em operação na comunidade da Cidade de Deus, em #Jacarepaguá . Fique atento (a) ao passar pela região! Ajude a #PolíciaMilitar . Denuncie criminosos e esconderijos de armas e de drogas. Ligue 190 ou acione o @DDalertaRio - (21) 2253-1177. pic.twitter.com/LxpVjxCxMe

Outras operações policiais



A PM faz operação em outras cinco comunidades da Região Metropolitana do Rio. Na Tijuca, policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) atuam nos morros do Salgueiro e Turano, e houve registro de intenso tiroteio ainda durante a madrugada.



O 41º BPM (Irajá) faz uma ação policial na comunidade Para-Pedro, no bairro Colégio. Em Paracambi, a corporação, através do 24º BPM, faz uma operação contra o tráfico na comunidade do Sabugo. O mesmo acontece no Parque São José, em Belford Roxo, onde policiais também buscam criminosos e tiros foram ouvidos, de acordo com o aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ).



Ainda não há informações sobre presos, feridos ou apreensões nessas operações policiais.