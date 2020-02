Bombeiros encontram corpos nas praias do Recreio e São Conrado

Rio - O Corpo de Bombeiros encontrou um corpo na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira. Por volta das 10h, a corporação também havia encontrado outro corpo na Praia de São Conrado, na Zona Sul. Informações preliminares dão conta de que os corpos seriam das duas jovens que desapareceram no mar de São Conrado na noite de quinta-feira (6). Ambos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação.Ainda segundo a corporação, equipes foram informadas que as jovens teriam entrado no mar na altura da pista de voo livre e foram arrastadas em direção às pedras pela correnteza. Familiares relataram que as duas não sabiam nadar.De acordo com as testemunhas, não havia salva-vidas na praia. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que os postos de salvamento são ativados pela manhã até o pôr do sol e destacou que não recomenda banhos noturnos. "A corporação se solidariza com familiares e amigos das vítimas", disse.