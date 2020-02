Witzel parabeniza Polícia Civil por ação que matou Adriano da Nóbrega: 'Outro patamar'

Rio - O governador do Rio, Wilson Witzel, parabenizou, na manhã desta segunda-feira, a operação da Polícia Civil com apoio do Bope baiano que resultou na morte do miliciano Adriano Nóbrega no domingo. Ele disse que, com a ação, a secretaria demonstrou que está "em outro patamar" e que "não precisa de Secretaria de Segurança Pública para dizer o que a polícia precisa fazer". O governo Witzel extinguiu esta pasta e deu às polícias status de secretaria.

"Não posso deixar de agradecer à Polícia Civil do Rio de Janeiro, que ontem fez duas importantes operações em parceria com outra polícia, a polícia da Bahia, e obteve o resultado que se esperava. Chegou ao local do crime para prender mas, infelizmente, o bandido que ali estava não quis se entregar. Trocou tiro com a polícia e infelizmente faleceu", disse o governador durante a inauguração do programa Segurança Presente na cidade de Queimados, na Baixada Fluminense.

" A polícia do Rio de Janeiro mostrou que está num outro patamar, também independente. Não precisa de Secretaria de Segurança Pública pra dizer o que a polícia precisa fazer", completou o governador.



O advogado Paulo Emílio Cata Pretta disse que Adriano da Nóbrega o ligou na semana passada e relatou medo de ser assassinado pela polícia por "queima de arquivo".



O subsecretário de inteligência da Secretaria de Polícia Civil do Rio (Sepol), Luiz Lima, informou que a Polícia Civil do Rio de Janeiro levou cerca de 96 horas ( 4 dias) entre a localização e captura de Adriano. O miliciano estava foragido há mais de um ano.

Segundo a polícia, ele reagiu após ser cercado por agentes do setor de inteligência da Polícia Civil do Rio e policiais do Bope da Bahia.



Lima não divulgou quantos agentes do Rio participaram do cerco. " A Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Sepol chegou até o local através de análises e ações de inteligência, não havendo participação de elementos externos à atividade de inteligência", acrescentou.