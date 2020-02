Ex-presidente da Cedae se recusa a responder perguntas e deixa audiência sobre crise hídrica na Alerj

Rio - O ex-presidente da Cedae, Hélio Cabral, deixou a audiência pública que discute a crise hídrica na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) , na manhã desta terça-feira. Após apresentar os investimentos feitos pela companhia e da atuação após o problema relacionado à qualidade da água, ele se recusou a responder os questionamentos dos deputados, alegando que o seu sucessor que tem que responder. Ele anunciou a decisão ao ler um pronunciamento, alegando "não se sentir confortável".

"O ex-presidente da Cedae demonstra não só o desprestígio a essa Casa como com a população do Rio de Janeiro, que está bebendo água ruim, podre. Isso é um absurdo", disse Renata Souza (Psol), reforçando que vai encaminhar um pedido de urgência para a abertura da CPI da Cedae, momento em que Cabral deixou a mesa de discussão sob vaias.

Hélio Cabral deixou a Alerj escoltado por dois seguranças e manifestantes correram atrás do veículo em que ele saída do local para jogar água suja.

Galeria de Fotos Ex-presidente da Cedae Hélio Cabral deixa em audiência na Alerj após se recusar a responder perguntas

O deputado Márcio Pacheco (PSC), da base do governo na Alerj, disse que "desde o primeiro dia" da crise hídrica o governador Wilson Witzel tem atuado. "Inclusive envolvendo a polícia, com toda a investigação necessária. Uma ação responsável, em nenhum momento se omitindo".

Integrantes da organização Meu Rio estiveram na audiência pública e das galerias atiraram contas de água sujas de lama e notas de R$100, também sujas, com o rosto do ex-presidente. Depois que Cabral se recusou a falar e deixou o plenário, o grupo ofereceu água fornecida pela Cedae a ele, que saiu às pressas da Alerj.



"Vendo que ele fugiu, a gente foi oferecer um pouquinho de água para ele, porque já que a gente está tomando, seria bom se ele tomasse, também. Se a agência que regula nossa água diz que está tudo bem, a gente queria que ele bebesse essa água junto com a gente", disse Isabela Avellar, 25, representante do Meu Rio.



"Não temos respostas suficientes e essa situação compromete nossa saúde e a gente está pagando por esse descompromisso da Cedae", completou Lívia Merlim, 23, outra integrante da organização.