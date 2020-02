Criança é vítima de bala perdida na Linha Amarela

Rio - Uma criança de três anos foi atingida por uma bala perdida, na noite desta quarta-feira, quando estava de carro com a família pela Linha Amarela. O caso aconteceu na altura de Higienópolis da via expressa, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, o menino foi atingido por estilhaços na cabeça durante uma troca de tiros entre PMs do 22º BPM (Maré) e bandidos que estavam em outro carro. Os criminosos teriam atacado os agentes.

A criança foi levada para o Hospital Federal de Bonsucesso. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

O carro usado pelos bandidos era roubado e foi recuperado durante buscas na região. O paradeiro dos criminosos é desconhecido. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).