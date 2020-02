Justiça decreta a prisão de homem que atirou em amigos em bar de Campo Grande

Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decretou a prisão preventiva do suspeito de ter Campo Grande, no último domingo. Genison da Conceição, de 42 anos, já é considerado foragido, pois não foi encontrado após buscas feitas pela 35ª DP (Campo Grande), que investiga o caso. Rio - Odecretou a prisão preventiva do suspeito de ter atirado contra três amigos durante uma discussão em um bar de, no último domingo., de 42 anos, já é considerado foragido, pois não foi encontrado após buscas feitas pela, que investiga o caso.

O pedido de prisão contra Genison foi feito pelo delegado Luís Maurício Armond, titular da 35ª DP, no plantão judiciário desta quarta-feira. Assim que a Justiça emitiu o mandado de prisão, os policiais da distrital saíram à procura do suspeito.

"Nós fomos em vários endereços até agora. Estivemos em Bangu, Mangaratiba e outras regiões", conta o delegado.

Galeria de Fotos Anderson Reis teve alta na manhã desta terça Arquivo Pessoal Daniel Victorino está internado em estado grave no Rocha Faria Arquivo Pessoal Filipe postou uma foto com o morador de rua momentos antes de ser baleado Arquivo Pessoal Da esquerda para a direita: Filipe, Daniel e Anderson Arquivo Pessoal

TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Genison é procurado pela tentativa de homicídio de Filipe dos Santos, de 20 anos, Daniel Victorino, 27, e Anderson Reis, 29. Os amigos foram baleados por ele em um bar que fica na Estrada do Guandú do Sena, próximo da localidade conhecida como Carobinha, no bairro da Zona Oeste do Rio.

Os três e Genison discutiram após os amigos convidarem um morador de rua para se sentar no bar com eles. O filho do homem que os baleou estava presente e, de acordo com Anderson, acirrou os ânimos na hora do desentendimento.

Após serem baleados, os amigos foram socorridos no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, e no Rocha Maia, ainda em Campo Grande. Dos três, apenas Anderson, que foi baleado nas costas, recebeu alta. Os outros dois estão internado em estado grave no CTI das unidades. Filipe, que é ajudante de caminhão, assim como Anderson, no Albert Schweitzer e Daniel, que está desempregado, no Rocha Faria.

"Daniel teve uma melhora nesta quinta. Acordou e conversou com os familiares. Mas como está entubando, não conseguiu falar, só fez sinais com a cabeça", Anderson comemora, sobre o amigo que foi baleado nas costas.

O ajudante de caminhão conta que Filipe, que levou dois tiros à queima-roupa na barriga, também teve uma melhora.

"Já tiraram os equipamentos que estavam nele e ele conseguiu conversar aos poucos. Ele perguntou pela gente, se a gente tava bem e o pessoal falou que não era para ele se esforçar muito", acrescentou.