Bebê de um ano é vítima de bala perdida no colo da mãe em Cordovil

Rio - Um bebê de apenas um ano e quatro meses foi vítima de bala perdida, no início da noite desta quinta-feira, quando estava no colo da mãe, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. Isaac Muniz de Magalhães foi atingido por estilhaços e levado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. A Secretaria estadual de Saúde disse que o quadro de saúde dele é estável.

De acordo com testemunhas, Isaac estava próximo da janela de casa quando foi atingido. O caso aconteceu na altura da Cidade Alta, por volta das 18h, e é o segundo de uma criança baleada na capital em menos de 14 horas.

A Polícia Militar informou que no momento em que o bebê foi atingido, PMs do 16º BPM (Olaria) que estavam trafegando pela Rua Jorge Coelho foram atacados por criminosos. Houve confronto e um dos suspeitos ficou ferido. Ele também foi levado ao Getúlio Vargas e não resistiu aos ferimentos.

Material apreendido na ação que teve a morte de um suspeito - Divulgação / Polícia Militar Com ele, os agentes apreenderam uma pistola, 73 trouxinhas de maconha, 158 sacolés de cocaína, seis granadas e um radiotransmissor.

Ainda segundo a PM, logo depois da ação, uma equipe que estava patrulhando a Rua Vera foi acionada para socorrer Isaac.

Os casos foram registrados na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), pela morte do suspeito, e na 38ª DP (Vista Alegre), pela bala perdida na criança.

DUAS CRIANÇAS BALEADAS

A criança foi atingida por um estilhaço de projétil na cabeça por volta das 20h, quando o veículo trafegava pela Linha Amarela, na altura de Higienópolis, também na Zona Norte. O menino levado ao Hospital Federal de Bonsucesso, passou por cirurgia e foi liberado sem seguida.