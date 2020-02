Chefe do tráfico de Arraial do Cabo morre dois dias depois de matar PM

Rio - Um homem apontado como o chefe do tráfico de uma favela de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, identificado como Hemerson Silveira de Souza, foi morto, nesta sexta-feira, dois dias depois de matar um policial militar em Figueira . De acordo com equipes do 25º BPM (Cabo Frio), agentes faziam buscas no local desde quarta-feira para identificar o autor do assassinato do sargento Ricardo Oliveira dos Santos, de 40 anos. Segundo a corporação, o traficante foi morto durante confronto.

Ainda conforme a PM, durante as buscas na madrugada desta sexta-feira, equipes prenderam dois homens em uma van que iriam participar da tentativa de fuga de Hemerson. Depois de obterem novas informações, os militares foram para o bairro Bananeiras, em Araruama. Ao chegarem no local, os PMs afirmaram ter sido recebidos a tiros. Após o confronto, um criminoso foi preso e outros dois, entre eles Hemerson, morreram.

Ainda de acordo com os militares, nenhum agente ficou ferido. Foram apreendidas duas pistolas glock calibre .40mm e um revólver calibre .38mm. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região.

O Disque-Denúncia chegou a oferecer R$ 5 mil para quem informasse o paradeiro do assassino do policial militar. Com a morte do sargento, chega a nove o número de PMs assassinados no Rio somente em 2020. A média é de pelo menos um por semana.