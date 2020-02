DHBF prende chefe da milícia 'Caçadores de Gansos', de Queimados

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, na tarde deste sábado, o chefe da milícia de Queimados, conhecida como Caçadores de Gansos. Ele estava foragido e foi localizado no município de Queimados, na Baixada Fluminense. Com ele foram apreendidos uma pistola, carregadores de fuzil e de pistola, além de diversas munições.



De acordo com a especializada, o criminoso é investigado como autor de homicídios e acusado de aterrorizar os moradores daquela região. Ele estava sendo procurado desde a Operação Hunter, realizada em julho do ano passado.