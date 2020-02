Suspeitos são baleados em ação para prender envolvidos na morte de PM de Cabo Frio

Polícia Militar faz, desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado. Os agentes do 7º BPM (São Gonçalo) procuram pelos envolvidos na Rio - Afaz, desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, uma operação no, em, na. Os agentes doprocuram pelos envolvidos na morte do sargento Luiz Paulo Costa Silva, de 39 anos , que teriam fugido para a região.

Até o momento, quatro suspeitos foram baleados em confronto com os PMs. Eles foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles.

Com eles foram apreendidos um fuzil calibre 556, duas pistolas e um radiotransmissor.

O sargento Luiz Paulo, lotado no 25º BPM (Cabo Frio), foi assassinado a tiros, neste domingo, quando estava saindo do trabalho e teve seu carro interceptado por outros com bandidos. Os criminosos atiraram e fugiram.