Após decisão do TST, petroleiros mantém greve e fazem ato no Centro do Rio

Rio - Um dia após a decisão do ministro Ives Gandra, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), de que a greve dos petroleiros é ilegal e abusiva , a categoria decidiu manter a greve e realizou um ato no Centro do Rio, na tarde desta terça-feira

Os petroleiros se concentraram às 16h, na frente da sede da Petrobras, na Avenida Chile, e começaram a caminhar em direção aos Arcos da Lapa. Segundo a organização do evento, estão presentes mais de dez mil manifestantes, incluindo petroleiros, membros de movimentos sociais e apoiadores.

A principal demanda da greve é o cumprimento do acordo trabalhista firmado entre sindicatos e a Petrobras em novembro do ano passado. Dentre outras coisas, o acordo, homologado pelo próprio TST, proibia a estatal de realizar demissões em massa sem que haja prévia negociação com os sindicatos.

No dia 14 de janeiro, a Petrobras anunciou o fechamento e a demissão de todos os cerca de mil trabalhadores da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), no Paraná, sem nenhuma negociação.

A decisão tomada pelo ministro Ives Gandra, do TST, nesta segunda-feira, foi tomada com base no argumento de que a paralisação liderada pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) "tem motivação política, e desrespeita ostensivamente a lei de greve e as ordens judiciais de atendimento às necessidades inadiáveis da população em seus porcentuais mínimos de manutenção de trabalhadores em atividade".



Em uma nota emitida nesta terça-feira, antes da realização do ato, a FUP afirmou que o movimento é "legítimo e legal, motivado pela demissão de 1.000 trabalhadores da Fábrica de Fertilizantes de Araucária, no Paraná, e pelo descumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho por parte da Petrobrás". A entidade afirmou ainda que vai recorrer da decisão, considerada "monocrática".

*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes