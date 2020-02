Hospital Badim fecha 14 acordos de indenizações por causa de incêndio

Hospital Badim, no Maracanã, Zona Norte do Rio, a direção da instituição fechou 14 acordos de indenização com familiares das vítimas.



Segundo a unidade de saúde, no momento do incêndio, havia cerca de 500 pessoas no prédio, entre funcionários, acompanhantes e pacientes, com 103 internados. Após a tragédia, 20 colaboradores também precisaram de internação. Do total de pessoas afetadas pelo incêndio, apenas uma parte pediu indenização, principalmente familiares de pessoas que morreram. O hospital não informa quantos ainda estão em negociação.



"Paralelamente aos acordos, o Hospital Badim procurou, desde o início do fato, apoiar às vítimas e seus familiares, respeitando e acolhendo suas necessidades. Passados cinco meses, o hospital mantém aberto os canais de suporte por meio do qual vêm atendendo as mais diversas demandas dos envolvidos", a unidade informou em nota.

O hospital disse que ainda há um paciente internado e que das 25 pessoas que morreram, 13 foram de causas relacionadas ao incêndio e sete de causas naturais. Cinco casos tiveram avaliação inconclusiva.



Demissões

Com a redução do espaço físico do hospital, que funcionava em dois prédios e passou para um, houve demissões de funcionários pelo excesso de pessoal para a estrutura atual. A reportagem tentou contato com o Sindicato dos Enfermeiros do Rio para saber o número de demitidos, mas não obteve retorno.