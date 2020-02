Polícia prende suspeito de roubar joalheria da Zona Sul

Ainda segundo informações de agentes, além de ser mentor intelectual da quadrilha que executou o roubo à joalheria Sara Joias, na Zona Sul, onde seis bandidos renderam funcionários da loja e levaram cordões e relógios, o suspeito também seria responsável por agrupar foragidos da Justiça no Pará, para praticar crimes na cidade do Rio.



A polícia informou ainda que o homem usava uma carteira de identidade falsificada e tem em aberto um mandado de prisão e seis condenações pelos crimes de homicídio e roubo, somando as penas em 50 anos de prisão. Rio - Policiais da 14ª DP (Leblon) prenderam, na manhã desta sexta-feira, um homem suspeito de planejar e executar o roubo a uma joalheria localizada em Ipanema, na Zona Sul. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi surpreendido quando estava dentro de um carro, em um dos acessos à Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte do Rio.Ainda segundo informações de agentes, além de ser mentor intelectual da quadrilha que executou o roubo à joalheria Sara Joias, na Zona Sul, onde seis bandidos renderam funcionários da loja e levaram cordões e relógios, o suspeito também seria responsável por agrupar foragidos da Justiça no Pará, para praticar crimes na cidade do Rio.A polícia informou ainda que o homem usava uma carteira de identidade falsificada e tem em aberto um mandado de prisão e seis condenações pelos crimes de homicídio e roubo, somando as penas em 50 anos de prisão.

Relembre o caso

Na noite de 4 de dezembro de 2019, dois criminosos foram presos, após uma tentativa de assalto à joalheria Sara, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, e fazer um casal refém dentro de uma escola de yoga no Jardim Botânico. De acordo com relatos, criminosos armados fugiram em direção ao Túnel Rebouças, também na Zona Sul, e dois deles invadiram a escola.

Por volta das 19h10, um deles foi preso e o outro – ferido durante troca de tiros com policiais – aguardava a chegada da ambulância. Um casal foi feito refém e liberado por volta do mesmo horário. A negociação para a libertação dos reféns durou cerca de 20 minutos.