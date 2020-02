Rio retorna ao Estágio de Mobilização e segue com risco de chuva

Rio - Após a forte chuva que atingiu a cidade na noite desta sexta-feira, o Rio de Janeiro retornou ao Estágio de Mobilização às 8h30 deste sábado.

Segundo o Sistema Alerta Rio, as condições meteorológicas são de chuva fraca a moderada, especialmente no período da tarde. A intensidade dos ventos estará variando entre moderada a forte entre os períodos da tarde e noite.

O retorno ao estágio de Mobilização também acontece com o término do desfile das escolas de samba no Sambódromo.