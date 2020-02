Polícia ouve segurança de contraventor assassinado na Barra

Rio - A Polícia Civil ouviu, na tarde desta quinta-feira, um dos seguranças do contraventor Alcebíades Paes Garcia, o Bid, assassinado na madrugada de terça-feira, após sair do Sambódromo. O homem, identificado inicialmente como Tiago, chegou acompanhado de um advogado por volta das 14h, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.A Delegacia de Homicídios da Capital quer esclarecer se os homens que faziam a segurança do bicheiro reagiram ou não ao ataque criminoso. Os dois saíram do local do crime antes dos policiais chegarem. Bid estava acompanhado de dois segurança dentro de uma van. Ele foi atingido por 22 disparos, segundo as investigações.De acordo com o delegado Daniel Rosa, chefe da especializada, sete pessoas, entre testemunhas e parentes do bicheiro já foram ouvidas sobre o caso.