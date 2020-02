Prefeitura de Nova Iguaçu informou que acompanha de perto o caso da paciente internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Botafogo, no município da Baixada Fluminense, com suspeita de coronavírus. A mulher de 49 anos entrou, nesta quinta-feira, na lista da Secretaria estadual de Saúde de Rio - Ainformou que acompanha de perto o caso da paciente internada na, no município da, com suspeita de coronavírus. A mulher de 49 anos entrou, nesta quinta-feira, na lista dade nove possíveis casos da doença

A paciente chegou à UPA estadual após ser transferida do Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse), onde deu entrada na manhã de quarta com sintomas de tosse, febre e coriza. Após ser avaliada e classificada sem risco, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento, onde só quando informou que esteve na Europa.

Ainda segundo a Prefeitura de Nova Iguaçu, mesmo sem a confirmação da contaminação da doença, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou o protocolo de bloqueio do Covid-19 à moradora. Ontem, uma equipe da pasta visitou a família da mulher, entregando para cada parente máscara e termômetro.

Os familiares também foram orientados a lavar as mãos com frequência, utilizar lenço descartável, entre outros cuidados de higiene pessoal. Ninguém na residência foi diagnosticado com algum sintoma de gripe.