Rio - Shanna Harrouche Garcia, sobrinha do contraventor Alcebíades Paes Garcia, o Bidi, irá depor de forma espontânea na próxima segunda-feira (2), sobre a morte de seu tio, de acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O depoimento estava marcado para esta sexta, segundo seu marido Rafael Alves.

A DH informou que, até momento, oito pessoas já foram ouvidas, entre testemunhas e familiares. Um segurança foi intimado para prestar depoimento na tarde desta sexta-feira e "uma sobrinha da vítima será ouvida na segunda-feira (2), a tarde".



As investigações estão analisando imagens do percurso realizado pela vítima até o local do fato, além de laudos periciais e outras diligências, informou a delegacia, que também está em busca de informações sobre a identificação do veículo usado na ação.

O caso