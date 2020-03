Homem morre e dois ficam feridos em deslizamentos de terra durante temporal

Rio - Um homem morreu e outros dois ficaram feridos em dois deslizamentos de terra durante o temporal que atinge a cidade desde a noite de sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o primeiro deslizamento aconteceu na Rua Almirante Melquíades de Souza, no Tanque, Zona Oeste do Rio, e a vítima não resistiu. O segundo desabamento aconteceu na Rua Dom Pedro I, em Magé, na Região Metropolitana do Rio. Duas vítimas ficaram soterradas, foram atendidas no local e encaminhadas para o Hospital de Magé. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.

O município entrou em Estágio de Alerta às 00h20 deste domingo. Este é o penúltimo nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de média e alta intensidade em diferentes regiões. A forte chuva causou alagamentos e bolsões d'água em vários bairros da cidade.

Bangu foi a região que mais choveu nas últimas 24h (11h). Depois do bairro da Zona Oeste, as áreas no entorno do Maciço da Tijuca foram as mais prejudicas; veja onde mais choveu e o acumulado do período: Bangu (159,2 mm), Alto da Boa Vista (149,6 mm), Anchieta (135,4 mm), Tanque (120,8 mm), Mendanha (117,8 mm), Barrinha (115,6 mm), Cidade de Deus (104 mm) e Rocinha (101,1 mm).

Previsão do tempo

O tempo ficou instável na cidade por causa de um canal de umidade posicionado sobre a região Sudeste. Para esse domingo, há mais previsão de chuva forte a moderada à tarde. Na segunda, o tempo segue instável, com pancadas de chuva moderada a qualquer hora do dia e ventos moderados.



Na terça e na quarta, o tempo segue com chuva. A previsão é de pancadas moderadas a qualquer momento, principalmente na tarde e às noite de ambos os dias.