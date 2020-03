Temporal causa estragos e deixa Rio em estágio de alerta

A SuperVia informou que a circulação dos ramais de Japeri e Santa Cruz foram interrompidas por causa de alagamentos ao longo dos trechos. Até às 8h30, os operadores aguardavam para realizar a abertura das estações em segurança para os passageiros.

Estrada da Gávea - Divulgação / COR

Estrada da Barra da Tijuca, na altura do número 410 - Divulgação / COR

do município disse que acionou 27 sirenes em 13 comunidades com áreas de alto risco geológico. O protocolo para o acionamento dos alertas se baseia no volume de chuva superior a 40 mm no intervalo de uma hora. Até 6h, houve cerca de 40 ocorrências registradas peloDe acordo com o sistema, a chuva que caiu desde ontem começou a ganhar intensidade pela, com núcleos se aproximando da Baía de Sepetiba pela manhã. As pancadas se intensificaram com um núcleo forte naà noite.foi a região que mais choveu nas últimas 24h (8h05). Depois do bairro da Zona Oeste, as áreas no entorno doforam as mais prejudicas;: 159,2 mm: 149,6: 135,4 mm: 120,8 mm: 117,8: 115,6 mm: 104 mm: 101,1 mmO tempo ficou instável na cidade por causa de um canal de umidade posicionado sobre a região. Para esse domingo, há mais previsão de chuva forte a moderada à tarde.