Chuva alaga unidade do Degase na Baixada Fluminense

Rio - O Centro de Atendimento Intensivo (CAI-Baixada), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, ficou completamente alagado após a forte chuva que atingiu a cidade na madrugada deste domingo. Segundo o Sind-Degase, agentes tiveram que utilizar botas para realizar os serviços, que ficam ainda mais difíceis com as péssimas instalações da unidade.

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) possui 25 unidades ao todo – nove em regime fechado e 16 em regime semiaberto. Atualmente, são cerca de 1.500 agentes e uma vacância (quando o cargo público é desocupado) de um quarto do quadro efetivo, que necessita de concurso público ou da utilização do quadro de reservas do último concurso.



Represa e adutora se rompem por causa de temporal

Por conta do temporal que atingiu a capital e a Região Metropolitana do Rio, cerca de 100 famílias ficaram ilhadas na região conhecida como Santa Maria, na Taquara, na Zona Oeste do Rio . Segundo moradores, quedas de árvores e desabamentos de terras provocaram a inundação da represa Camorim. Também na Zona Oeste, em Deodoro, moradores tiveram as casas inundadas e, de acordo com eles, uma tromba d'água teria atingido uma adutora e invadido as casas da região. Por volta das 13h, uma equipe da Cedae estava a caminho do local para verificar do que se trata o ocorrido.