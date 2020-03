Sobe para dois o número de mortos em temporal; Rio segue em estágio de alerta

Rio - Uma mulher morreu eletrocutada, no início da manhã deste domingo, na Estrada do Tindiba, na Taquara, Zona Oeste do Rio. Identificada como Vânia R. Nunes, de 75 anos, ela teria encostado em uma banca de jornal quando sofreu uma descarga elétrica. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado às 5h58 mas encontrou a vítima sem vida no local.

Esta é a segunda vítima fatal em decorrência da forte chuva que caiu na cidade. Na noite deste sábado, um homem não identificado morreu em um deslizamento de terra no Tanque , também na Zona Oeste do Rio. Outras duas pessoas ficaram feridas em um desabamento em Magé. As vítimas foram atingidas no local e encaminhadas parta o Hospital de Magé. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles.

O município entrou em estágio de alerta às 00h20 deste domingo. Este é o penúltimo nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de média e alta intensidade em diferentes regiões. A forte chuva causou alagamentos e bolsões d'água em vários bairros da cidade.



Previsão do tempo

O tempo ficou instável na cidade por causa de um canal de umidade posicionado sobre a região Sudeste. Para esse domingo, há mais previsão de chuva forte a moderada à tarde. Na segunda, o tempo segue instável, com pancadas de chuva moderada a qualquer hora do dia e ventos moderados.



Na terça e na quarta, o tempo segue com chuva. A previsão é de pancadas moderadas a qualquer momento, principalmente na tarde e às noite de ambos os dias.