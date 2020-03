BRT: Alagamentos provocam interrupções e intervalos irregulares

Rio - Devido às fortes chuvas que atingiram a cidade, o BRT opera com intervalos irregulares e algumas interdições desde a madrugada deste domingo. No momento, em função de um alagamento entre as estações Santa Veridiana e Magarça, que impossibilita a passagem dos articulados em ambos os sentidos, a operação no corredor Transoeste está sendo realizada entre os Terminais Jardim Oceânico e a estação Mato Alto e entre Campo Grande Santa Cruz.



Os pontos mais críticos ocorreram próximos às estações Olaria e Aracy Cabral (Taquara), no Transcarioca, e entre Santa Cruz e Mato Alto, no Transoeste. O corredor Transolímpica também opera com intervalos irregulares. Algumas estações foram alagadas, como é o caso da estação Olaria, no Transcarioca, que permanece fechada.