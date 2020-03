'Vimos a morte muito de perto', diz homem que ficou soterrado em desabamento

Rio - Após ficarem soterrados por cerca de três horas, o operador de máquinas Flávio Araújo Pereira, de 27 anos, e a esposa, Maria Lúcia Ramos Mendes, 22, estão comemorando terem sobrevivido do que poderia ter sido uma tragédia. Os dois foram socorridos com vida do desabamento da casa deles, na madrugada deste domingo, por causa da forte chuva que caiu em Magé, na Baixada Fluminense.

Flávio conta que ele e a esposa ficaram cobertos da cintura para baixo nos escombros da residência do casal. Após ser levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Saracuruna), em Duque de Caxias, e ter recebido alta ainda ontem, ele vê como positivo o saldo de ter ficado com o braço direito quebrado e a mulher apenas com arranhões.



"Vimos a morte muito de perto", Flávio resume o que viu debaixo dos escombros do imóvel que fica na localidade conhecida como Parque Imperador, próximo ao Rio Roncador. "A lama cobriu a gente da cintura para baixo. Em cima das nossas cabeças ficaram as lajes, os escombros, os tijolos".

O operador de máquinas conta que ele e a esposa estavam dormindo quando a caxa veio abaixo. Eles gritaram por socorro e os vizinhos retiraram alguns escombros que cobriam o rosto deles. Naquela situação, enquanto aguardava o fim dos trabalhos dos bombeiros, ele ainda teve forças para animar a esposa.

"Eu falava para ela falava para ela ficar calma, que Deus iria nos tirar daquela situação e Ele tirou. Só posso agradecer a Ele, porque se não fosse Ele, não estaríamos aqui", afirma Flávio, que é muito religioso.

A casa do operador e da mulher foi totalmente destruída. Debaixo dos escombros ficaram documentos e o que eles juntaram nos quase dois anos de casamento. Perguntado sobre por onde recomeçar, ele lamentou dizendo "não sei nem por onde".

"Lutamos para conquistar as nossas coisas e perdemos tudo. Mas tenho certeza que Deus vai dar a vitoria", afirma.

Assim que deixou o Hospital de Saracuruna, Flávio mandou um recado emocionado para tranquilizar os amigos e os familiares; assista: