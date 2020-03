Fogo Cruzado: Vítimas de bala perdida aumentam 93% em fevereiro

Rio - O Fogo Cruzado mapeou um aumento de 93% no número de vítimas de bala perdida em comparação com o mesmo período em 2019 – foram 27 pessoas baleadas em fevereiro de 2020, onde dois morreram, e 14 em 2019, com apenas uma morte. No entanto, a plataforma registrou 399 tiroteios e disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio, indicando uma queda de 40% em relação ao mesmo período de 2019, quando houve 661 registros.





A Zona Norte, com 132 registros, concentrou 33% dos tiroteios na Região Metropolitana do Rio. Em seguida vem a Zona Oeste (95), Baixada Fluminense (86), Leste Metropolitano (62), Centro (19) e zona sul (4). Na quarta posição entre as regiões com mais tiros, o Leste Metropolitano (Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu e Tanguá) teve o maior número de baleados (60), seguido da Baixada Fluminense (59).

Ao todo, 219 pessoas foram baleadas em fevereiro – destas, 104 morreram –, 18% a menos que as 267 baleadas, onde 151 morreram e 116 ficaram feridas, em fevereiro do ano anterior. Entre as vítimas está uma artesã de 26 anos, baleada na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, no dia 16 , quando estava no ateliê onde confeccionava fantasias para o Carnaval. Ela teria sido atingida após ouvir tumulto e sair para ver se filha de 7 anos estava bem.

No acumulado do ano – de janeiro até fevereiro - o Fogo Cruzado registrou 829 tiroteios e disparos de arma de fogo na Região Metropolitana. Ao todo 430 pessoas foram baleadas: sendo 221 mortas e 209 feridas. Em comparação com o mesmo período de 2019 (1.341), este ano teve uma queda de 38% no número de tiroteios e de 23% no número de baleados (foram 560 no ano anterior).

Crianças, jovens e idosos baleados