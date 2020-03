Cursos gratuitos no Portal do Futuro do Senac RJ

Rio - A partir desta segunda-feira, 2 de março, estão abertas as inscrições para o programa Portal do Futuro do Senac RJ. Visando a inclusão social e no mercado de trabalho de jovens fluminenses, de 16 a 21 anos, o projeto desenvolve competências comportamentais dos participantes enquanto os capacita profissionalmente. No primeiro semestre de 2020 serão oferecidas 340 vagas em nove unidades do Senac RJ.



O Portal do Futuro atua junto ao jovem para transformá-lo tanto no convívio social quanto prepará-lo para a vida profissional. Durante os cerca de quatro meses de duração, os jovens participam de oficinas que compõem os três pilares do projeto: Ser Pessoa, Ser Cidadão e Ser Profissional. Na primeira fase, atividades de autoconhecimento e reforço da autoestima auxiliam os jovens a traçar perspectivas concretas de futuro. Na etapa seguinte, o foco são os direitos, deveres e o papel do indivíduo nas comunidades em que vivem. Na terceira e última fase do programa, os jovens recebem 160 horas de capacitação profissional nas áreas de Gestão, Turismo e Hotelaria. Por fim, o aluno passa por 28 horas em empresas parceiras do Senac RJ, para vivenciar o cotidiano de trabalho.



Para se inscrever, é necessário ter entre 16 e 21 anos, cursar pelo menos o 1º ano do ensino médio e ter renda familiar per capita de no máximo dois salários mínimos, para ser apto ao Programa Senac de Gratuidade (PSG). O prazo é até dia 09 de abril de 2020 e as inscrições devem ser feitas pelo site http://portaldofuturo.rj.senac.br/. Para o processo seletivo, os candidatos selecionados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Menores de 18 anos devem se apresentar com a documentação e estar acompanhados de um responsável. As aulas começam a partir do dia 13 de abril.



No Rio de Janeiro capital e Região Metropolitana, há turmas abertas nas unidades do Senac RJ em Botafogo, Bonsucesso, Centro Politécnico (Riachuelo), Irajá, Madureira e Duque de Caxias. No interior do estado, o Portal do Futuro será oferecido nas unidades de Campos dos Goytacazes, Petrópolis e Resende.



Outras informações podem ser obtidas pelo site do Portal do Futuro (http://portaldofuturo.rj.senac.br/).



Serviço:



Inscrições: 2 de março a 9 de abril

Endereço eletrônico: http://portaldofuturo.rj.senac.br/

Início das aulas: 13 de abril



Locais e cursos oferecidos:



Auxiliar Administrativo | Turno: tarde

Bonsucesso - Rua Dona Isabel, 700

Recepcionista em Meios de Hospedagem | Turno: tarde

Botafogo - Rua Bambina, 107

Auxiliar Administrativo | Turno: tarde

Campos - Rua Cora de Alvarenga, 151 – Parque Leopoldina

Auxiliar Administrativo | Turno: tarde

Centro Politécnico Riachuelo - Rua 24 de maio, 543

Auxiliar de Operações em Logística | Turno: manhã

Centro Politécnico Riachuelo - Rua 24 de maio, 543

Auxiliar de Operações em Logística | Turno: tarde

Duque de Caxias - Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 764

Auxiliar de Operações em Logística | Turno: manhã

Irajá - Rua Emiliano Felipe, 173

Auxiliar Administrativo | Turno: manhã

Madureira - Rua Ewbank da Câmara, 91

Auxiliar de Operações em Logística | Turno: tarde

Madureira - Rua Ewbank da Câmara, 91

Auxiliar Administrativo | Turno: manhã

Petrópolis - Rua Alfredo Pachá, 26 - Centro

Auxiliar Administrativo | Turno: tarde

Resende - Rua Sarquis Jose Sarquis, 26 – Jardim Jalisco