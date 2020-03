PM fica ferido durante perseguição em Jacarepaguá

Rio - Um policial militar ficou ferido, na noite deste domingo, durante uma perseguição na Taquara, Zona Oeste do Rio. Segundo a PM, equipes do 18ºBPM (Jacarepaguá) organizaram um cerco tático após denúncia de roubo de veículo na região, que foi recuperado no fim da operação.



Ainda segundo a PM, durante o cerco realizado para o resgate, policiais colidiram em um carro na Rua Santa Efigênia.Dois policiais e mais quatro pessoas que estavam no carro de passeio sofreram ferimentos leves, sendo encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde foram atendidos e liberados.

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).. Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou.