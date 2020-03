Riotur promete folia durante o ano todo

Pegando carona nos números de sucesso do Carnaval 2020, que atraiu 2,1 milhões de turistas para a cidade, a Riotur lançou, ontem, um projeto que quer promover a folia o ano inteiro na Marquês de Sapucaí. O 'Carnaval Tour.Rio' vai transformar todo o Setor 11 do Sambódromo em uma experiência de imersão, para cariocas e turistas, na criação de um desfile de escola de samba.

Segundo Marcelo Alves, presidente da Riotur, a abertura do projeto acontece em abril. A bilheteria deve trabalhar com preços a partir de R$ 30, com meia-entrada, e haverá descontos para moradores da cidade. "Não são mais 50 dias de Carnaval, serão 365 dias. Essa ação inédita dedicada ao turismo vai proporcionar uma experiência de como é feito o maior espetáculo da Terra durante todo o ano", afirmou ele.

A expectativa é receber 5 mil visitantes por mês. "As visitas serão diárias. Toda a receita será revertida para a Riotur, para investimentos no turismo e melhorias no Sambódromo. Esse tour vai reproduzir quadras de escolas de samba, elaboração de alegorias e fantasias. O visitante poderá descobrir como se constrói um desfile", acrescentou Alves.

'MAIOR CARNAVAL'

Na coletiva de imprensa, a Prefeitura do Rio ressaltou que esse foi o "maior e melhor Carnaval de todos os tempos", com aumento no número de turistas e foliões.

A barreira de segurança instalada pela primeira vez nos sete megablocos, que desfilaram no Centro, foi um dos pontos destacados pela gestão. "Tivemos esses desfiles sem nenhum incidente grave. Foi um verdadeiro pente-fino nos 23 pontos de bloqueio. Ano que vem vamos ampliar", prometeu Felipe Michel, secretário municipal de Eventos.