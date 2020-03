Médicos se apresentam para trabalhar na rede municipal de Saúde

Os 952 profissionais da área de Saúde que atuarão na rede municipal do Rio se apresentaram, ontem, à secretária Ana Beatriz Busch, num evento realizado na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Entre o grupo estão 301 médicos aprovados no concurso público, realizado pela prefeitura em 2019, e 651 participantes do Programa de Residência Médica.

Os médicos convocados são de diversas especialidades, como cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, infectologia, pediatria, psiquiatria, entre outros. Os profissionais atuarão em diversos hospitais, policlínicas, centros municipais de saúde (CMS) e centros de atenção psicossocial (CAPS) da rede de atenção do município.

No Programa de Residência, as áreas ofertadas pela Secretaria Municipal de Saúde são anestesiologia, cirurgia básica, clínica médica, coloproctologia, ortopedia e traumatologia, entre outras especialidades.

Durante a cerimônia, os novos profissionais receberam uma aula sobre as doenças que merecem atenção no atual cenário: o sarampo e o coronavírus.