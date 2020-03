Zona Oeste: PM atua em áreas atingidas pelo forte temporal do fim de semana

Rio - Desde a madrugada desta segunda-feira, 32 policiais militares estão mobilizados para ajudar moradores atingidos pelo forte temporal que caiu sobre a Zona Oeste do Rio, deixando centenas de pessoas desabrigadas. Segundo a PM, o trabalho dos policiais está concentrado em duas localidades da região de Jacarepaguá: Santa Maria e no entorno da Estrada Meringuava.

A PM informou ainda que os policiais trabalham em conjunto com Comlurb e à Defesa Civil para auxiliar nesta tragédia que ocorreu com os moradores da Zona Oeste. Um trator do Comando de Operações Especiais (COE) foi deslocado para área, operando na abertura de ruas e na remoção de entulhos.

“Estamos prestando assistência às vítimas da enchente e também garantindo a segurança dos locais atingidos para evitar saques de casas e de lojas”, explicou o Tenente-Coronel Roberto Christiano Dantas, Comandante do 18º BPM, que está à frente dos trabalhos no campo.

Além do suporte logístico, os policiais militares estão auxiliando no trabalho de cadastramento dos moradores desabrigados ou desalojados. O quartel do 18º BPM, localizado na Freguesia, permanecerá aberto 24 horas para receber donativos – roupas, alimentos não perecíveis, além de produtos de higiene e limpeza.