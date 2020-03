Justiça determina a perda de cargo do procurador Elio Fischberg

Rio - Os desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiram, por maioria de votos, a perda do cargo do procurador de Justiça Elio Fischberg, atendendo a pedido do Ministério Público em Ação Civil Pública.



Elio Fischberg, que já ocupou o cargo de subprocurador-geral de Justiça, está afastado da instituição em virtude da sua condenação, em 2002, por falsificação de assinaturas de membros do Ministério Público, entre as quais a de seu superior hierárquico, para permitir o arquivamento de inquéritos.



O julgamento da ação se prolongou por cerca de três horas. Na argumentação, o procurador Marlon Cordovil destacou o constrangimento da instituição diante dos crimes que levaram à condenação de Elio Fischberg. Cordovil ressaltou que Fischberg esteve envolvido em sete acusações de falsificação de assinaturas em documentos, que permitiram, inclusive, o arquivamento de um inquérito sobre o enriquecimento ilícito de cinco policiais civis.



Elio Fischberg apresentou a sua própria defesa no Órgão Especial em virtude do falecimento do seu advogado. Ele alegou que a ação que estava sendo julgada teria conexão com outra Ação Civil Pública, também proposta pelo MPRJ. Em 3 de fevereiro passado, o Órgão Especial havia rejeitado recurso de Elio Fischberg nessa segunda ação.