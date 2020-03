Defesa Civil municipal registra 132 interdições após temporal no Rio

Galeria de Fotos Ação integrada da Defesa Civil auxilia moradores afetados pelas chuvas Divulgação Ação integrada da Defesa Civil auxilia moradores afetados pelas chuvas Divulgação Ação integrada da Defesa Civil auxilia moradores afetados pelas chuvas Divulgação Ação integrada da Defesa Civil auxilia moradores afetados pelas chuvas Divulgação Ação integrada da Defesa Civil auxilia moradores afetados pelas chuvas Divulgação Ação integrada da Defesa Civil auxilia moradores afetados pelas chuvas Divulgação Ação integrada da Defesa Civil auxilia moradores afetados pelas chuvas Divulgação Ação integrada da Defesa Civil auxilia moradores afetados pelas chuvas Divulgação Ação integrada da Defesa Civil auxilia moradores afetados pelas chuvas Divulgação Ação integrada da Defesa Civil auxilia moradores afetados pelas chuvas Divulgação Ação integrada da Defesa Civil auxilia moradores afetados pelas chuvas Divulgação Ação integrada da Defesa Civil auxilia moradores afetados pelas chuvas Divulgação

O desabamento ocorreu na Rua Rodolfo Chambelland, na altura do número 62, e o Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h52, deixando o local às 12h50. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver as casas atingidas. Os moradores afirmam que quatro imóveis caíram (um deles com duas casas), enquanto os militares afirmam que desabaram seis residências. Rio - A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil realizou, até o momento, 132 interdições em imóveis afetados pelas fortes chuvas deste fim de semana. Destas, 25 foram somente no Jardim América, na área onde ocorreu desabamento de imóveis nesta terça-feira . No local, a Defesa Civil municipal identificou ainda a necessidade de uma demolição por conta do risco de queda da edificação.O desabamento ocorreu na Rua Rodolfo Chambelland, na altura do número 62, e o Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h52, deixando o local às 12h50. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver as casas atingidas. Os moradores afirmam que quatro imóveis caíram (um deles com duas casas), enquanto os militares afirmam que desabaram seis residências.

Desde as 20h30 de sábado (29), a Defesa Civil já recebeu 654 chamados por meio dos telefones 199 ou 1746, sendo os principais por desabamento de estrutura, ameaça de desabamento de estrutura, deslizamento de barreiras e encostas e imóveis com rachadura e infiltração. Técnicos do órgão atuam desde a madrugada de domingo (1º) no atendimento das ocorrências. Os bairros com mais chamados são: Realengo (108), Taquara (56), Campo Grande (40), Bangu (33), Deodoro (22) e Tijuca (21).



Reboques retiram 49 veículos arrastados pelas águas



A Coordenadoria de Fiscalização e Reboques (Cfer), da Seop, já auxiliou, desde domingo, na retirada de 49 automóveis arrastados pelas águas, principalmente em Realengo, Bangu e Taquara, na Zona Oeste. Carros atolados, amontoados ou encontrados em rios estão sendo realocados pelas equipes para pontos seguros, liberando as vias para a circulação do trânsito e pedestres. Uma retroescavadeira da Comlurb está sendo usada na operação.



Recomendações

. Acompanhe noticiários em rádio, TV e internet, além das redes sociais do Centro de Operações e da Defesa Civil;

. Cadastre seu telefone no sistema de SMS enviando o CEP da sua residência para o número 40199. Cadastre mais de um CEP, o procedimento é o mesmo;

. Caso perceba alguma alteração estrutural na edificação em que estiver, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e siga as orientações recebidas;

. Dica: atente para o volume do lixo acumulado. Em dia de recolhimento, certifique-se de que os sacos de lixo não correm risco de serem arrastados pela chuva.