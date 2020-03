Casas desabam em Jardim América

Rio - Quatro casas desabaram, no início da manhã desta terça-feira, em Jardim América, na Zona Norte do Rio. Ninguém ficou ferido, pois durante a madrugada foram ouvidos "estalos" e um muro inicialmente desabou. A região foi bastante afetada pelas chuvas e é cortada pelo Rio Acari, que transbordou durante o temporal.

Galeria de Fotos Casas desabaram em Jardim América. Moradores conseguiram deixar as residências antes de tudo vir abaixo Reginaldo Pimenta Casas desabaram em Jardim América Reprodução Facebook Casas desabaram em Jardim América Reprodução Facebook Casas desabaram em Jardim América Reprodução Facebook Casas desabaram em Jardim América Reprodução Facebook Casas desabaram em Jardim América Reprodução Facebook

O desabamento ocorreu na Rua Rodolfo Chambelland, na altura do número 62, e o Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h52. Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver pelo menos quatro casas atingidas.

O serralheiro Elias de Souza, morador de uma das casas, disse que saiu de casa ainda na madrugada após ouvir estalos e perceber que os rebocos da casa estavam caindo. Ele colocou todo os seus pertences na frente da residência e avisou aos vizinhos.

"O vizinho perguntou que barulho era aquele, eu disse que foi o muro de trás que havia acabado de cair. Quando a gente foi avisando aos vizinhos aconteceu tudo. As pessoas conseguiram sair, mas ficaram os animais", falou.

Um morador que não quis se identificar disse que essa "tragédia já estava anunciada". "A gente comentou que isso iria acontecer a qualquer momento. As casas já estavam com rachaduras e o rio sempre invadia tudo", disse.

Um casal ficou preso debaixo do teto da garagem na hora do desabamento, mas conseguiram sair sem ferimentos. "Eu fiquei envergado ali com minha esposa. Agora é pedir a Deus pra dar saúde e força e começar a vida. Bens materiais a gente consegue, agora a vida não. Nasci de novo", agradeceu Agnaldo Nogueira da Silva, 65 anos.

"Foi um desespero, a gente preso no portão e pessoal nos ajudando a sair. A minha felicidade é que estou viva. Eu senti que estava morrendo... eu gritei 'meu Deus, eu estou morrendo, me salva!'. Foi um milagre que Deus fez na minha vida e na do meu marido", reforçou Rita de Cássia dos Santos, de 52 anos.

Além do Corpo de Bombeiros, também estão no local a Polícia Militar, a Light e a Defesa Civil municipal, que avalia os danos. Moradores das casas vizinhas estão impedidas de entrar nos imóveis devido ao risco de novos desabamentos.