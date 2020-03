Defesa Civil derruba mais quatro imóveis em local de desabamento em Jardim América

Rio - A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, da Prefeitura do Rio, vai demolir nesta quarta-feira outros quatro imóveis em Jardim América, na Zona Norte do Rio, onde três sobrados desabaram na manhã de ontem . Segundo a pasta, foram realizadas 26 interdições no local.

Segundo a Defesa Civil municipal, até o momento, sete imóveis já foram condenados, sendo os três que foram demolidos ontem e os quatro que também serão derrubados hoje. Os trabalhos contam com agentes da subsecretaria de Conservação e da Comlurb, e o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e da Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop, que redirecionou seus esforços para o atendimento a demandas relacionadas às chuvas.



A Defesa Civil municipal informou que desabaram três sobrados (de dois e três andares). Um deles, de dois andares, já estava interditado por apresentar risco estrutural e encontrava-se desocupado. Os agentes isolaram preventivamente a área do desabamento e iniciaram as vistorias em imóveis vizinhos.