PL Ágatha: Alerj vota projeto que pede prioridade nas investigações de assassinatos de crianças

Rio - Deputados votarão nesta quinta-feira, na Assembleia Legislativa do Rio, o projeto de lei de número 1622/2019, que pede prioridade nas investigações de crimes que resultam em morte de crianças e adolescentes no Estado do Rio. O projeto de lei Ághata, como vem sendo chamado, é de autoria da deputada Renata Souza, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, e foi motivado pelo assassinato da menina Ágatha Félix, de 8 anos, moradora do Complexo do Alemão "É um projeto muito simples e objetivo. Ele dispõe sobre a prioridade de tramitação sobre procedimentos investigatórios em crimes que resultam na morte de crianças e adolescentes. Com o caso de Ágatha Félix, nós vimos o quanto é necessário que essas ocorrências tenham uma investigação prioritária, afinal de contas, várias operações policiais têm vitimado crianças e adolescentes. O governador Wilson Witzel precisa apresentar um plano para reduzir riscos aos moradores das favelas e periferias durante operações policiais", disse Renata Souza.